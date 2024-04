Cade da un albero. Grave consigliere comunale di Vittoria

È rimasto seriamente ferito la scorsa mattina a seguito di un incidente verificatosi in un podere nella periferia cittadina. Il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Cannizzo (nella foto) si era recato in campagna e, a quanto sembra, sarebbe caduto mentre cercava di salire su un albero. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale al Guzzardi di Vittoria e da lì trasferito a Catania, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Medico di famiglia, il consigliere era da poche settimane andato in pensione.

