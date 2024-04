Sinistra Italiana rilancia l’iniziativa politica negli iblei

Si è svolta l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana guidato a livello nazionale da Nicola Fratoianni, che ha definito i temi del rinnovato impegno in provincia di Ragusa.

Dopo la relazione della nuova Segretaria provinciale, l’avvocato Marcella Borrometi, nell’assemblea, molto partecipata, il dibattito tra i numerosi intervenuti si è incentrato sui temi dello scenario politico nazionale e globale e sui condizionamenti della realtà socio-economica a livello nazionale ed europeo.

Tra i temi: la precarietà del lavoro, l’aumento delle disuguaglianze sociali, l’emergenza ambientale e climatica che spinge alle migrazioni e impoverisce le produzioni agricole, la necessità di politiche pacifiste contro

il crescente ricorso alle guerre per risolvere le controversie internazionali e l’incremento delle spese militari che sottrae risorse a sviluppo e servizi, la debolezza dell’Europa di fronte ai condizionamenti delle lobby industriali e finanziarie.

In sostanza serve un cambio di paradigma sociale, economico, ecologico, a partire dai territori per arrivare alla scala globale.

Tra le istanze locali si è posto l’accento sulla situazione della sanità pubblica in via di smantellamento, del mondo agricolo in cui i modelli virtuosi ci sono ma faticano, e resiste purtroppo una fascia di sfruttamento e lavoro sommerso, sulla difficoltà di ridurre il divario di genere tra uomini e donne nel mondo lavorativo.

All’assemblea presente anche il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, che, con la segreteria provinciale, ha annunciato l’appuntamento politico con Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana, previsto per domenica 21 aprile alle 18,30 a Pozzallo. L’iniziativa, intitolata “Costruiamo un mediterraneo di pace” vedrà interventi anche di altri movimenti.

