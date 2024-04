Brasile. Elon Mask: “Dubbi sulla legittimità delle elezioni 2022″

foto:EFE

(gr) Il presidente brasiliano Lula da Silva ha invitato la nazione a combattere l’estrema destra del paese dopo aver respinto le dichiarazioni dell’uomo d’affari e proprietario del social network X, Elon Musk, che dalla scorsa settimana ha mosso pesanti accuse contro la Corte Suprema di Giustizia della nazione sudamericana. Le sue dichiarazioni hanno messo in dubbio la legittimità delle elezioni svoltesi nel 2022, oltre chiedere al governo Lula, la riattivazione degli account del social network X oscurati per decisione del sistema giudiziario brasiliano. La prima reazione è stata quella del giudice Alexandre de Moraes, che lunedì scorso ha deciso di includere il miliardario Elon Musk in un’inchiesta sul lancio di fake news. D’altra parte, anche la Procura mercoledì ha chiesto alla Corte dei Conti dell’Unione di svolgere una serie di indagini sulla società SpaceX appartenente a Musk. Il bersaglio principale delle minacce e delle accuse – a loro avviso senza prove – di Elon Musk, è il giudice Alexandre de Moraes, lo stesso che è diventato il nemico numero uno dell’ex presidente Jair Bolsonaro e della sua militanza di estrema destra. Il giudice Moraes è stato presidente del Tribunale Superiore Elettorale durante la disputa del 2022 che si è conclusa con la vittoria di Lula da Silva e la sconfitta del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro. In questo contesto è importante sottolineare gli attacchi di Elon Musk contro la democrazia brasiliana e le recenti decisioni del sistema giudiziario brasiliano, che ha ordinato il blocco degli account sul social network X, sospesi per pubblicazioni antidemocratiche che invocano – a loro avviso – un colpo di Stato. Tra gli utenti dell’ex Twitter oscurati ci sono tutti i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Il social network X viene visto, a torto o ragione, come principale canale di diffusione della disinformazione, secondo un rapporto di Translab consegnato all’Unione Europea nel 2023.

