Lettera di ringraziamento per un caso di buona sanità. Riceviamo

Egregio direttore,

intendo segnalarle la mia esperienza di donna e di madre per un caso di buona sanità avvenuto nel reparto di ginecologia del “Giovanni Paolo II” di Ragusa il 25 marzo u.s. dove, grazie alla grande perizia, professionalità e bontà d’animo del dr. Giuseppe Bonanno, son potuta diventare madre di un bimbo realizzando il sogno della mia vita.

Sin da piccola soffro di una patologia che alcuni medici, anche specialisti del nord, hanno valutato come fonte di rischio per la mia vita nel caso in cui avessi portato avanti una gravidanza.

Sono vissuta per anni, con accanto il conforto di mio marito, nel timore di rimanere incinta ma la voglia di diventare mamma mi ha dato la forza e il vigore, con la grazia di Dio, di tentare questa esperienza nonostante tutto.

E il tutto si è realizzato il 25 marzo scorso. Assistita dal dr. Giuseppe Bonanno e dalla sua splendida equipe, dall’ematologo dr. Sergio Cabibbo, credendoci sino alla fine è nato Aurelio, un pargolo pieno di vita e di salute.

Una gioia immensa e insperata ha riempito la nostra casa rendendoci una felicità che non posso esprimere a parole. So solo di avere realizzato il sogno della mia vita, diventare madre con tutte le mie forze e le mie convinzioni superando ostacoli e ogni tipo di prudenza dettati purtroppo dal mio stato di salute.

Cordialità.

In Fede

Gianna Drago

