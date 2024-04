Valentina Dipietro tra i 30 giovani più talentuosi d’Europa

Una ispicese, nata a Modica, ma residente in Gran Bretagna, nella lista dei giovani più talentuosi d’Europa per la realizzazione di prodotti e nella creazione di aziende ecosostenibili che riescono ad attirare investimenti milionari. Si tratta di Valentina Dipietro inserita in una delle prestigiose ed ambite liste 30 Under 30 Europe stilate da Forbes, la rivista internazionale che si occupa di affari, finanza e aziende. Oltre a Jannik Sinner (categoria Sports & Games) nella categoria Manufacturing & Industry c’è la ventinovenne Valentina Dipietro, spinta nel Regno Unito dalla passione per il design tessile che per lei divenne ben presto un lavoro. Adesso vive a Chippenham col marito e il suo pallino per le start up. Grazie alla sua versatile capacità imprenditoriale, ne ha creata una biotecnologica al cento per cento, la Mykor, che ha come obiettivo la decarbonizzazione dell’industria delle costruzioni. Dal sodalizio con la cofondatrice Olivia Page (anche lei nella lista) è nato MykoFoam, un pannello isolante realizzato con materiale industriale riciclato e riciclabile a sua volta e micelio, l’apparato vegetativo dei funghi. La promessa di Mykor in termini di riduzione del consumo di materie prime e di risparmio energetico è stata talmente convincente che la start up ha già raccolto quasi due milioni di dollari. Nelle liste di Forbes l’Italia è il sesto paese più rappresentato, dopo Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Danimarca, e a pari merito con Belgio e Irlanda. Valentina Dipietro si distingue anche quale donna, visto che gli uomini nelle liste esercitano una presenza notevole pari al 62 per cento contro il 37 per cento delle donne.

