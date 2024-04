L’hanami nella cultura occidentale: dalla moda ai giochi

Ammirare la fioritura dei ciliegi non è più solo una pratica adoperata in Giappone, giacché il rito dell’hanami è entrato a pieno titolo anche nella cultura occidentale. I protagonisti sono i fiori di ciliegio, che tra marzo ed aprile sbocciando regalano uno spettacolo unico, grazie anche alle loro tonalità pastello in perfetto spirito primaverile.

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore simboleggia la caducità della bellezza e ciò si traduce anche in un invito a cogliere e vivere pienamentele gioie che la vita ci offre. Non a caso, i giapponesi durante la fioritura si ritrovano nei giardini di ciliegio a sorseggiare sakè con gli amici.

Ecco perché in Germania e nel Regno Unito è possibile visitare dei luoghi incantevoli adibiti alla fioritura. Anche in Italia si può respirarequesta magia sulla collina dei ciliegi a Milano,così come nel suggestivoparco del Lago dell’Eur a Roma.

Proprio per la loro beltà i sakura, cioè i fiori di ciliegio, sono diventati parte integrante dell’home decordi alcune case occidentali, ma anche di dipinti ed illustrazioni. Sono stati valorizzati anche dalle case di moda, che spesso li hanno adottati per impreziosire capi di abbigliamento eleganti e di grande stile. Diventano anche motivi interessanti da riproporre in feste a tema ispirate all’Oriente.

Non finisce qui, poiché il loro fascino è tale che la passione per questo fenomeno naturale ha ispirato ed ispira scrittori occidentali, ma si superano anche in altri modi i confini fisici. Qualche anno fa sono state organizzate delle visite virtuali nei giardini di Tokyo, per consentire anche a chi non potesse recarsi lì fisicamente di partecipare a questo incantevole evento.

L’intento di catapultare le persone in quest’atmosfera è sperimentato anche oggi nel mondo ludico. Non possiamo al riguardo non annoverare i meravigliosi scenari di Sekiro: ShadowsdieTwice. Anche i giochi online celebrano la fioritura, se consideriamo che tra le migliori slot di William Hill non può mancare slot 8 flowers che trae ispirazione dalla bellezza dei ciliegi in fiore.

Nella stagione della fioritura possiamo anche imbatterci in ristoranti occidentali che presentano le pietanze in stoviglie con richiami floreali o addirittura realizzano un menù ispirato all’hanami.

Non sappiamo, dunque, se l’hanami abbia favorito negli anni l’interesse per la cultura giapponese o viceversa se sia stato quest’ultimo ad aver permesso agli occidentali di scoprirne il fascino. Quel che è certo, è che nella frenetica vita occidentale, costellata da impegni e scadenze, l’hanami ci impone di fermarci un attimo, se non altro per ammirare la bellezza che ci circonda.

