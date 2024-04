Monterosso Almo. Spento dopo 24 h incendio in Contrada Vigneri

Ci sono voluti quasi 24 ore ( dalle 19 di ieri alle 19 di oggi) per poter spegnere il vasto incendio che ha interessato il territorio di Monterosso Almo e più dettagliatamente la zona che va da contrada Vigneri a contrada Calorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, alle prime avvisaglie di fuoco, sono prontamente intervenuti sia gli uomini dei Rangers Europa di Monterosso – Protezione Civile, con i loro mezzi, che le squadre dei Vigili del Fuoco.

Tra le sterpaglie ( macchia mediterranea) secche , un po’ di vento, la zona impervia ed il calar delle tenebre si è reso abbastanza difficile la fase di spegnimento. Anzi l’incendio nell’arco della notte si è ulteriormente propagato . All’alba lo scenario non era per nulla semplice. Sono stati allertati immediatamente i mezzi aerei . Sono intervenuti un elicottero “ Falco 6” del Corpo forestale proveniente da Piazza Armerina e poi due canadair “ Can 27“ proveniente da Lamezia Terme. I mezzi aerei per poter spegnere il vasto incendio hanno lavorato quasi ininterrottamente dalle 8 alle 19,00 di oggi. L’intervento aereo si è reso un difficoltoso per via della presenza in zona dei cavi dell’alta tensione dove era necessario mantenersi ad una certa quota per il lancio . L’ approvvigionamento dell’acqua è’ stata fatta a mare ,con precisione zona Marina di Ragusa, in quanto gli invasi della zona risultavano troppo bassi per mancanza dell’acqua dovuta alle poche piogge di questi mesi. L’incendio ha interessato quasi otto ettari di macchia mediterranea . Nessun danno alle persone , alle abitazioni di campagna ed alla costruzione dell’impianto di sollevamento dell’acqua del Comune di Monterosso . Un plauso ai 12 uomini dei Rangers Europa di Monterosso – Protezione Civile prontamente intervenuti assieme agli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno in primis messo in sicurezza le persone e le strutture delle aziende agricole potenzialmente aggredibili dalle fiamme. Un plauso ai servizi aerei del Corpo Forestale che ancora una volta con la loro professionalità si sono dimostrati indispensabili . Nelle foto alcune immagini dell’incendio .

Salva