L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Modica ha permesso di contenere l’incendio che ha coinvolto la scorsa notte la veranda esterna di una villetta abitata da un medico-chirurgo, in Contrada Pezza Filippa a Scicli. Le fiamme non si sono estese all’intera struttura dell’edificio e per fortuna non ci sono stati feriti. I carabinieri stanno indagando.

