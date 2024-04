Serie D: Avimecc Volley Modica sconfitta al tie break a Catania

Astra Stadium Catania 3

Avimecc Volley Modica 2

Parziali: 18/25, 27/25, 18/25, 30/28, 15/9

Modica – Sconfitta al tie break per la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica, che ieri in gara 1 della finale play off si è arresa dopo una lunga lotta in cinque set ai catanesi dell’Astra Stadium.

Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca per come è arrivata, visto che i giovani biancoazzurri allenati da coach Ciccio Italia sono stati per due volte in vantaggio e si sono fatti riacciuffare dal sestetto etneo che poi con una bella reazione è riuscito a portare a casa il successo al tie break.

Vinto agevolmente (18/25) il parziale di apertura, il sestetto modicano ha mostrato i muscoli anche nella seconda frazione di gioco, ma sul rettilineo finale, i giovani under hanno tirato i remi in barca non riuscendo a mettere a terra l’ultimo punto che li avrebbe portato sul 2 – 0 e poi hanno ceduto ai vantaggi (27/25) ai loro avversari bravi a non darsi per vinti fino all’ultimo pallone messo a terra.

Superato il momento di black out, la Volley Modica torna a esprimersi ad alti livelli e con il secondo 18/25 del match si porta a casa il terzo set e torna in vantaggio nel computo dei parziali.

Quarto set per lunghi tratti equilibrato, ma quando la formazione della Contea ha scavato il solco nel punteggio, ha sciupato parecchio permettendo ai catanesi di rientrare nel match, di imporsi ai vantaggi (30/28) e rimandare ogni decisione al quinto set.

Al tie break i modicani fanno subito la voce grossa, ma quando la frazione sembra essere indirizzata, i giovani modicani “spengono i motori”, non riuscendo a gestire il vantaggio (4/8), subiscono un parziale di 11 – 1 e si arrendono incredibilmente con il punteggio di 15/9.

Sabato prossimo alle 17,30, gara 2 al “Geodetico” di via Fabrizio. Ai biancoazzuri modicani basterà vincere senza ricorrere al tie break per conquistare la promozione in serie C, mentre un eventuale successo in cinque set renderebbe necessario la disputa del Golden Set per decretare la squadra promossa nella categoria superiore.

Salva