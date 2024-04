Modica è Comune Amico delle Tartarughe

Modica è fra i comuni italiani ‘Amici delle tartarughe marine. Un ambizioso progetto europeo denominato Life Turtlenest che interessa l’area mediterranea di Italia, Francia e Spagna per più di 8 mila km di costa, finanziato dalla Commissione Europea e che vuole tutelare i nuovi siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. Da anni,- dice il Sindaco – il nostro ente persegue come fine importante della sua azione amministrativa, la salvaguardia dell’ambiente e delle creature che lo popolano. Una politica di vera e concreta tutela che ci ha permesso di ottenere nel 2022 e di confermare negli anni successivi la Bandiera blu, che ci ha permesso di essere comune Plastic Free come altri 110 in Italia, soli 7 in Sicilia ed unico in provincia e che continuiamo a portare avanti convinti che sia la strada giusta e forse l’unica perché le prossime generazioni vivano meglio e più a lungo”. L’aumento delle temperature del mare determinato dai cambiamenti climatici, ha costretto le tartarughe Caretta caretta, a depositare le uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Un fenomeno che ha subito una forte accelerazione. La scorsa estate – ha dichiarato l’Assessore all’ecologia Samuele Cannizzaro – nel periodo di avvio del mio assessorato, ho vissuto in prima persona e con una forte emozione, la schiusa delle uova di tartaruga sugli arenili di Marina di Modica e Maganuco, due delle spiagge del Mediterraneo fra quelle dove sono stati visti nell’estate 2023, 454 nidi da cui sono nate le piccole tartarughe che poi hanno preso il mare. Visto che i periodi di nidificazione e schiusa coincidono con la stagione balneare e considerato che si devono garantire alla specie protetta a livello nazionale, europeo e internazionale adeguate misure di conservazione, il progetto di ‘Comune Amico delle Tartarughe’ – continua Cannizzaro – prevede l’implementazione di iniziative destinate ai comuni costieri. ‘Pledge4seaturtles’ chiede spiagge accoglienti anche per le tartarughe marine. Come ‘Comune amico delle tartarughe marine’, riceveremo una bandiera a dimostrazione dell’impegno assunto per proteggere questi straordinari simboli della biodiversità marina. La nostra amministrazione è già impegnata nell’iniziativa ‘Il mare più bello’ di Legambiente e Touring Club Italiano e adesso, – conclude l’Assessore – abbiamo sottoscritto questo nuovo protocollo per confermare il nostro impegno per l’ambiente”.

