Presentato progetto riqualificazione Piazza Cavour a Scoglitti

E’ stato presentato il progetto di riqualificazione di piazza Cavour a Scoglitti. Nel corso di una partecipata assemblea dei residenti tenutasi nella sede dell’associazione Pescatori, l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Francesco Aiello, si è premurata di illustrare nel dettaglio come intende procedere al recupero dello spazio urbano e dello spazio umano e sociale in questione attraverso l’adozione di alcuni innovativi interventi, nel rispetto delle tradizioni del borgo marinaro e della sua storia urbana. Un pomeriggio di grande partecipazione democratica che è servito per un confronto con i cittadini di Scoglitti rispetto all’idea progettuale portata avanti attraverso le elaborazioni del professionista incaricato, l’architetto Arcangelo Mazza, e che mira a definire una importante visione del futuro. Il sindaco Aiello ha detto: “Stiamo gestendo una fase amministrativa avanzata. Che, in qualche modo, contraddice il modo in cui si fanno gli interventi pubblici in Italia, a cominciare dalla pubblicazione di un bando. Qui, invece, stiamo creando un importante passaggio di rinnovamento per la nostra comunità attraverso la definizione di questo spazio che diventa cruciale per la vita di chi abita Scoglitti e dei villeggianti che la animano durante il periodo estivo. E’ il ritorno a un’idea rispetto a cui le piazze sono la migliore espressione di rappresentanza di una città”. Si punta a valorizzare il sito e la chiesa della Madonna di Portosalvo che nello stesso insiste. Si punta a garantire uno slancio adeguato a livello turistico all’intera Scoglitti senza trascurare gli aspetti positivi sul piano delle ricadute economiche con riferimento ai locali che orbitano nell’area. La giunta Aiello ha subito posto sotto i riflettori Scoglitti e continua a operare in questo senso, grazie all’attenta supervisione del sindaco Aiello. “Naturalmente, il confronto di sabato – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – è servito anche per raccogliere una serie di suggerimenti che potranno risultare utili in fase di stesura definitiva del progetto. Ci stiamo impegnando molto in questa speciale tipologia di progettazione. Ringrazio, oltre al sindaco, anche l’assessore Salvatore Avola, che, ancora una volta, si è messo a disposizione con la sua grande esperienza, e, naturalmente, l’architetto Arcangelo Mazza, profondo conoscitore di tutto ciò che riguarda il territorio della nostra borgata a mare. Grazie, ovviamente, anche al dirigente degli uffici del nostro assessorato, architetto Elio Cicciarella. E, naturalmente, grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato e che hanno testimoniato quanto ci tengano al futuro di Scoglitti”.

