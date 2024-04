Il Santa Croce perde contro la Leonfortese e vede il baratro

La sconfitta contro la Leonfortese ha sancito la quasi certa retrocessione del Santa Croce calcio. Quasi certa, perché la matematica ancora non condanna i biancazzurri, ma a tre giornate dalla fine del torneo ci vorrebbe un miracolo che per quello che si è visto nell’ultima giornata di campionato sembra sempre più impossibile. La gara di domenica pomeriggio era di fondamentale importanza per la squadra di mister Carmelo Di Salvo che ha lottato oltre i suoi limiti non riuscendo, comunque, a fare propria la contesa. I biancazzurri sono stati in partita fino al quarto d’ora della ripresa e il palo colpito da Bellassai a portiere battuto, aveva dato ancora più linfa ai giovani del Cigno. La squadra di mister Di Salvo si buttava con tutte le sue forze in avanti, lasciando molti spazi agli avversari che in contropiede partivano pericolosamente. Da una sortita di queste riuscivano a passare in vantaggio e per il Santa Croce non c’era più nulla da fare. La squadra si demoralizzava e la Leonfortese ne approfittava riuscendo a raddoppiare dopo pochi minuti e da lì la strada per gli ospiti si faceva in discesa. La terza rete dei biancoverdi arrivava a tempo oramai scaduto su un calcio di rigore che l’arbitro assegnava per un presunto fallo in area di rigore e dopo pochi minuti arrivava il triplice fischio finale.

Negli spogliatoi a fine gara la delusione era tanta, ma c’era comunque la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver onorato l’impegno.

