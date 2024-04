No alla svendita di poste italiane. Ripercussioni per l’indotto

Continua il percorso del governo verso la privatizzazione attraverso la cessione di importanti quote azionarie di aziende strategiche per il Paese, tra queste anche Poste Italiane. “La più grande azienda italiana non può essere ceduta o messa sul mercato. Le poste, presenti capillarmente in ogni zona del Paese, con 130 mila dipendenti, svolgono una funzione di servizi e coesione sociale insostituibile”.

Da sempre la Cgil, insieme a Slc che organizza le lavoratrici e i lavoratori di Poste, hanno rappresentato la loro contrarietà ad “un’operazione avventurosa di natura prettamente finanziaria, finalizzata solo a fare cassa in maniera scriteriata dal momento che lo Stato stesso si priverebbe degli utili che l’azienda produce anno dopo anno con la raccolta del risparmio privato e i molteplici servizi offerti alle comunità territoriali. In particolare nella nostra provincia sarebbero a rischio servizi e presidi importanti e utili alle popolazioni dei piccoli Comuni, delle frazioni.

In particolare verrebbero maggiormente penalizzate alcune fasce di popolazioni, come gli anziani, per i quali gli uffici postali rappresentano fondamentali punti di riferimento per la conduzione di molte attività come la gestione dei conti correnti e il pagamento delle utenze. In alcune frazioni vivono in modo stabile famiglie di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura che usufruiscono perennemente dei servizi di Poste Italiane compresi quelli specifici affidate dallo Stato in materia di soggiorno per quali la chiusura degli sportelli sarebbe un disagio ma anche il rischio di perdita di utenza per Poste Italiane.

Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere anche le Istituzioni a partire dai Sindaci per chiedere loro di unirsi in questa battaglia per evitare ulteriore riduzione di servizi di indubbio valore sociale e quindi l’impoverimento dei piccoli centri. Per difendere il ruolo pubblico di Poste Italiane che con i suoi i 12.755 uffici postali, distribuiti su tutti i 7.896 Comuni italiani, assicura la presenza dello Stato in ogni angolo della penisola, anche in quelle aree dove lo spopolamento rischia di privare i cittadini di qualsiasi punto di riferimento.

Per evitare che il risparmio dei cittadini gestito in modo ‘sicuro’ da Poste, garantendo buoni rendimenti senza mettere a repentaglio i risparmi di milioni di famiglie, finisca nelle mani della speculazione privata.

Il piano di privatizzazioni del governo di fatto si traduce in una vera e propria “svendita di Poste” anche con la forte preoccupazione per la tenuta occupazionale degli addetti. “Un’azienda in salute come Poste Italiane assicura attività utili e floride che danno occupazione certa a lavoratrici e lavoratori che ora, senza alcun motivo, vedrebbero vacillare le loro certezze e la sicurezza del proprio futuro. Rimangono oscuri troppi aspetti del provvedimento a partire dalle modalità di sottoscrizione azionaria con cui si vorrebbero coinvolgere i lavoratori ai quali non mancherà come sempre la tutela sindacale rispetto ai rischi cui sarebbero esposti.

