Plastic free, al Comune di Scicli addio a bottiglie di plastica

Il Municipio di Scicli e gli uffici comunali sono già Plastic Free. Nei giorni scorsi, durante una cerimonia tenutasi nell’aula consiliare del Comune, i dipendenti comunali, gli amministratori e i consiglieri comunali sono stati omaggiati dalla Presidente del Consiglio Desirè Ficili di una borraccia ciascuno che sostituirà l’uso delle bottiglie in plastica Pet all’interno degli uffici dell’Ente.

L’acquisto delle borracce è stato reso possibile grazie ai fondi della presidenza del consiglio comunale. Prosegue l’implementazione di azioni positive che l’Ente sta adottando per un corretto riuso delle materie provenienti da polietilene al fine di eliminare fenomeni di abbandono e inquinamento. Scicli è in corsa per ricevere il riconoscimento della prima “tartaruga”, il premio assegnato ai comuni che mettono in campo buone prassi per l’eliminazione delle plastiche nel ciclo dei rifiuti.

