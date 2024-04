Rotary Club dona un defibrillatore alla Polizia Locale di Ragusa

Ragusa è sempre più cardio protetta. Infatti, la Polizia Locale del Comune di Ragusa sarà dotata di un defibrillatore mobile. È stato il Rotary Club di Ragusa a donare alla città questo prezioso strumento in grado di salvare una persona colpita da fibrillazione cardiaca.

La fibrillazione è una patologia cardiaca e si verifica quando l’attività atriale è irregolare e disorganizzata, e le contrazioni si susseguono a ritmo più elevato della norma. Alla base di questa anomalia vi è un difetto elettrico del cuore.

Il defibrillatore rileva le alterazioni del ritmo cardiaco, ed eroga, se necessario e possibile, una scarica elettrica al cuore, definita defibrillazione, per ristabilirne la normale attività elettrica, mediante l’intervento di un generatore di impulsi.

L’assessore alla Polizia Locale a nome dell’Amministrazione Comunale ha ringraziato il presidente Saverio Scerra e l’intero direttivo del Club Service per la sensibilità mostrata.

