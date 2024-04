Ragusa. Consulta delle associazioni animaliste

Si è svolta venerdì mattina in Municipio la prima riunione della Consulta delle associazioni animaliste. Oltre all’assessore al ramo, Andrea Distefano, e ai funzionari comunali, la Consulta ha coinvolto Aida, Anpana, Enpa, L.a.v., Leidaa, Lungobaffo, Oipa, Pensieri Bestiali, Soc. Achile Birotto.

“La forza di Ragusa – ha affermato l’assessore Andrea Distefano – sta in un tessuto associativo florido, fatto di gente che decide di togliere un po’ di tempo per sé e spenderlo per la collettività, in una miriade di modi diversi.

Il settore della Tutela animali non fa eccezione ed è per questo che abbiamo riunito per la prima volta la Consulta delle associazioni animaliste, alcune di ambito locali e altre provinciali.

Abbiamo istituito la Consulta innanzitutto per dire grazie a queste realtà e perché siamo convinti che compito dell’Amministrazione sia non solo quello di sostenere, in varie forme, l’associazionismo, ma anche di fare regia, di portare avanti progettualità condivise.

La Consulta, infatti, non guarda solo ai cani ma a tutto il mondo animale. È uno strumento di confronto che vogliamo sia costruttivo e usato di frequente, coinvolgendo magari altri Enti e Comuni ed eventuali associazioni che non hanno preso parte a questo primo incontro”.

