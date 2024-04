Modica: La nuova Tac. Chi l‘ha vista?

Non è ancora entrata in funzione la seconda nuova TAC in dotazione all’Ospedale Maggiore di Modica e in particolare a servizio del Pronto soccorso. Ci si chiede come mai, nonostante sia stata installata e collaudata già da diversi mesi. Per quanto è dato sapere la nuova Tac tra acquisto e sistemazione in locali adeguati è costata circa 450 mila euro. Eppure si parlava che con l’installazione di un’altra Tac l’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, avrebbe fatto un salto di qualità, sia nell’innovazione tecnologica di un macchinario al passo con i tempi, che nello smaltimento delle lunghe file di attesa. Ma ad oggi, nulla è cambiato, rispetto a prima. A questo punto è lecito chiedersi come mai non è ancora in funzione? Perché i soldi pubblici vengono spesi per macchinari all’avanguardia senza che questi vengano nell’immediato utilizzati, nonostante, tutto è pronto per l’accensione, (almeno così dovrebbe essere). Di chi è la colpa?

