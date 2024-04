A Ispica iniziano i lavori per Via Duca degli Abruzzi

Sono iniziati, questa mattina, i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Duca degli Abruzzi a Ispica, progetto che ha ricevuto un finanziamento pari a 550.000 € ottenuto grazie ai fondi del PNRR.

L’opera, che mira alla forte riqualificazione e al maggior decoro dei marciapiedi più frequentati della Città, sarà realizzata dalla ditta Alma Group srl e seguita dal RUP Geom. Riccardo Puglisi.

Prosegue e si concretizza, dunque, il lavoro dell’amministrazione per il futuro della Città; la via Duca degli Abruzzi è un’arteria centrale sia urbanisticamente che commercialmente e si avvia, così, verso una nuova stagione di bellezza e di prestigio.

Salva