Lavori di Rifacimento della strada in Contrada Guadagna: mah!

Da più di un anno sono iniziati i lavori di rifacimento sul tratto di strada che va da Contrada Guadagna fino a Contrada Scalonazzo, a Scicli, percorso molto utilizzato da chi da Modica si sposta verso Samperi o viceversa.

La ditta incaricata dei lavori, più di due mesi fa, ha effettuato la scarificazione del vecchio asfalto. Ci si sarebbe aspettato che il passaggio successivo fosse stato quello della copertura col nuovo ma…e invece no! Tutto fermo! Solo alcuni tratti sono stati coperti con un primo strato (insufficiente). Il risultato è che nelle parti scarificate e non coperte si sono create delle buche, rendendo molto difficile e pericolosa la circolazione, sia dei residenti che degli altri mezzi.

L’incompiutezza dei lavori di rifacimento del manto stradale è un problema che richiede un intervento urgente e coordinato. Lasciare il cantiere abbandonato mette a rischio la sicurezza degli automobilisti, ma anche dei numerosi ciclisti che passano per quella strada.

E’ necessario che vengano adottate soluzioni immediate per completare i lavori in sospeso e ripristinare la sicurezza e la funzionalità della strada in questione.

