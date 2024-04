Monterosso. Riusciti i festeggiamenti di Maria SS Addolorata

Ieri , Domenica in Albis, tante sono state le emozioni , i colori e le immagini che hanno caratterizzato i solenni festeggiamenti in onore a Maria Santissima Addolorata , Regina e Patrona Principale del borgo Monterosso. Di buon mattino si è iniziato con lo sparo delle bombe a cannone ed il suono festoso delle campane , seguito più tardi dalle marce eseguite dalla banda musicale “ Vincenzo Bellini” diretta dal maestro Umberto Terranova che ha fatto il giro di Gala per le vie cittadine. Alle 10,30 la presenza di sua eccellenza il vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa che ha officiato una solenne celebrazione eucaristica e benedetto il nuovo baiardo della santa patrona. Alle 12 la tradizionale quanto spettacolare “ Nisciuta” del Simulacro della Madonna portato a spalla sul nuovo baiardo da tanti giovani che indossavano tutti una maglietta azzurra . La Madonna è stata accolta in piazza Sant’Antonio da tantissimi fedeli tra il suono a festa delle campane e lo spettacolo pirotecnico a caura della ditta Vaccalluzzo. La processione si è poi snodata verso l’uscita del paese per recarsi a Sant’Antonio “ U Viecchiu”

dove esisteva il centro abitato con la chiesa della Madonna distrutta dal catastrofico terremoto del 1693. Il vice Parroco don Salvatore dopo un momento di preghiera ed un breve discorso ha benedetto tutti i campi circostanti in segno di augurio per un raccolto abbondante . La Madonna verso le 13,30 è rientrata al Santuario dove è stata riposta.

