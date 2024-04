Scorie nucleari nel Trapanese. “No in Sicilia e Trapani”

“Con una catena umana intorno al nostro tempio di Segesta, questa mattina il territorio trapanese dice chiaramente NO al deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Come MoVimento 5 Stelle Sicilia, torniamo a chiedere che l’ARS approvi la nostra mozione per scongiurare il rischio che Trapani o Calatafimi, oggi individuati come siti idonei in Sicilia, vengano scelti per la costruzione del deposito”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi nel corso della manifestazione al tempio di Segesta contro la designazione del comune del Trapanese a deposito di scorie nucleari.

La deputata regionale trapanese aveva già nel mese di dicembre scorso depositato una mozione che impegna il governo regionale ad opporsi fermamente all’individuazione di tale territorio come deposito di scorie nucleari.

“Si tratta di un disegno scellerato e contro il territorio- sottolinea la deputata – contro un territorio che vive di agricoltura e turismo, baciato naturalmente da una storia millenaria come dimostra questo tempio, le bellezze paesaggistiche e eccellenze gastronomiche famose in tutto il mondo. La Sicilia e Trapani non saranno la pattumiera d’Italia” – conclude Ciminnisi.

Salva