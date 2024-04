L’Accademia Internazionale pubblica 6° libro ricerca storica

L’Accademia Internazionale dell’Ordine di San Lazzaro, denominata Sancti Lazari Ordinis Academia Internationalis, ha pubblicato il sesto volume della sua rivista accademica Acta Historiae Sancti Lazari Ordinis. Curato dal Prof. Charles Savona-Ventura, dal Prof. Horatio C.R. Vella e dal Prof. Michael Ross, e pubblicato in lingua inglese, il volume contiene alcune delle relazioni presentate durante l’incontro accademico internazionale tenutosi recentemente a Malta. I partecipanti all’incontro provenivano da Malta, America, Australia, Canada, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Irlanda, Svezia e Regno Unito.

I titoli degli articoli sono una vasta gamma di argomenti correlati che riguardano il periodo crociato della storia dell’Ordine, come “I maestri lazzariti nel periodo dell’Outremer” e “I crociati al servizio dell’Ordine di San Lazzaro in Europa per cartulario con discendenti diretti o collaterali rintracciabili”; gli sviluppi regionali, tra cui “Il ritorno dei lazzaristi nell’Outremer nel XX secolo”, “L’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme a Roma: Indulgentia Perpetua Pro Benefactoribus Hospitalis Sanscti Lazari De Urbe”, “L’internazionalizzazione dell’Ordine negli anni ’30 sull’esempio della Germania” e “Il Gran Baliato degli Stati Uniti del Messico negli anni ’30”; e argomenti più generali come “I genealogisti e gli araldi dell’Ordine di San Lazzaro del XVIII secolo”, “Araldica e insegne dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme e dei suoi membri” e “Aggiunte al catalogo delle medaglie commemorative”. Questi articoli si basano sulle ricerche del Prof. C. Savona-Ventura, del Prof. M. Ross, Conte d’Evora, del Dr. D.S. Raese, del Prof. H.C.R. Vella, del Dr. A. Rademachers e della Sig.ra E. Cassar.

Con sede a Malta, l’Accademia è un’associazione registrata senza scopo di lucro, di volontariato e di pubblica utilità, regolata dalla legislazione maltese. L’associazione è iscritta al Registro delle imprese di Malta [LPA-141] e al Commissariato per le organizzazioni di volontariato di Malta [VO/1969].

Gli obiettivi dell’Accademia comprendono la promozione della conoscenza storica dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, fondato nell’XI secolo, e di altri ordini cavallereschi e crociati ad esso collegati. La ricerca storica può riguardare la gerarchia, le tradizioni, le loro leggi e la storia antica, nonché le loro relazioni con le Chiese cristiane.

Per realizzare i suoi obiettivi, l’Accademia sta avviando legami accademici con fondazioni e associazioni il cui scopo è simile o complementare al suo. Promuoverà inoltre la ricerca, la formazione o l’informazione nel campo di interesse o in quelli correlati. La sede legale dell’Accademia è a Torri ta’ Lanzun, Triq is-Santwarju, Mensija, San Gwann SGN1769, Malta.

Dalla sua fondazione, l’Accademia ha organizzato diverse conferenze internazionali, tra cui Malta (2015), Palermo (2017), Malta (2019), Gotha in Germania (2023) e più recentemente di nuovo a Malta (2024).

Presto l’accademia estenderà la sua partecipazione attraverso un bando per storici, altri accademici e studenti, nonché per il pubblico interessato.

Quest’ultimo volume e i cinque precedenti possono essere acquistati separatamente o insieme all’indirizzo

https://www.lulu.com/shop/michael-ross-and-horatio-cr-vella-and-charles-savona-ventura/acta-historiae-sancti-lazari-ordinis-volume-6/paperback/product-dyngmvd.html

Ulteriori informazioni possono essere ottenute via e-mail: s.lazari.ordinis.academia@gmail.com

o visitando il sito web dell’Accademia

https://mhoslj.weebly.com/

Salva