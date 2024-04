Calcio, Eccellenza. Il Modica devasta il Real Siracusa

Nel giorno in cui l’Italia tennistica ritrova Matteo Berrettini, il Modica vince sul campo del Real Siracusa con un risultato tennistico: 0-6. Con questa vittoria i ragazzi del presidente Peppe Rizza si portano a meno 8 dal Paternò, secondo in classifica, che perdendo col Messana hanno riaperto la corsa ai play off per i rossoblu.

Le intenzioni dell’indici ibleo sono subito chiare visto che già all”8’ si fa pericoloso con una bella

incursione di Ballatore che con un passaggio filtrante pesca Strano che conclude sul portiere.

Al 20’ il vantaggio con Cacciola che, come un falco, si fionda su una palla vagante e spacca la porta.

Al 26’ missile di Palmisano che s’inventa un gol capolavoro. Doppio vantaggio Modica.

Al 40’ arriva il timbro n. 19 per Luca Savasta.

Ripresa sempre più in discesa per il Modica e notte fonda per i locali.

Al 73’ poker modicano con Alessandro Prezzabile, appena entrato in campo al posto di Luca Savasta.



All’ 81’ c’è gloria anche per Denny Biondi servito da un Famà in grande condizione,

Il sesto gol arriva all’88’ proprio con Carmelo Famà, al secolo Charlie, nettamente il migliore in campo nella ripresa.

Salva