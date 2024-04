Pozzallo. Multa alla Mare Jonio dopo il salvataggio di migranti

Prima gli spari, poi la multa. Non hanno pace gli operatori della nave “Mare Jonio”, di stanza presso il porto di Pozzallo dopo il salvataggio dei 56 migranti in acque libiche. È notizia di sabato mattina che “le Autorità hanno notificato al comandante e all’armatore della Mare Jonio il provvedimento con multa fino a 10mila euro e il fermo amministrativo”.

Lo rende noto la ong Mediterranea.

Secondo quando si apprende, gli operatori della ong sono accusati “di aver istigato la fuga dei migranti per sottrarsi alla guardia libica”. Due giorni fa la guardia libica aveva sparato contro Mare Jonio mentre operava un salvataggio in zona Sar libica, salvando 58 persone. Al grido di “non sparate, non sparate!”, i volontari della nave ong hanno rischiato la vita salvando anche delle persone che, in quel momento, erano finite in acqua. Tutto raccontato in un lungo comunicato stampa diffuso in queste ore dai volontari della Ong. “Durante queste prime attività di assistenza – è scritto – sopraggiungeva però a forte velocità una motovedetta libica. Si tratta della 658 “Fezzan”, una delle Classe Corrubia, già della Guardia di Finanza, donate dal governo italiano alle milizie libiche di Tripoli nel 2018. La motovedetta aveva già imbarcate in coperta alcune decine di persone presumibilmente catturate in precedenti operazioni di intercettazione in mare. I miliziani libici chiamavano via radio la MARE JONIO e minacciandoci intimavano di allontanarci dall’imbarcazione. Intanto cominciavano a effettuare manovre pericolose intorno all’imbarcazione in pericolo. Rispondevamo via radio che, nel rispetto della Convenzione SAR Amburgo 1979, eravamo in quel momento OSC (On-scene Coordinator) e stavamo già procedendo al soccorso. A questo punto i miliziani presenti in coperta brandivano fucili mitragliatori e iniziavano ad esplodere colpi a raffica in aria, provocando il panico tra le persone sull’imbarcazione in “distress” e anche tra quelle sulla stessa motovedetta. I miliziani libici percuotevano con fruste e bastoni le persone a bordo, alcune si gettavano in acqua e altre erano spinte fuori. Terrorizzate dalla scena, anche le persone a bordo dell’imbarcazione in vetroresina si lanciavano in acqua. Nel giro di qualche minuto vi erano decine di persone in acqua. L’equipaggio del nostro RHIB Rescue Boat ABBA1 iniziava il recupero dellə naufraghə in mare. A questo punto, i miliziani libici esplodevano diversi colpi d’arma da fuoco e raffiche di mitra all’indirizzo del nostro secondo RHIB Rescue Boat ABBA2, colpi che cadevano in alcuni casi a meno di un metro dai nostri tubolari. La motovedetta libica non rispondeva ad alcun richiamo al rispetto del diritto della navigazione e ai ripetuti inviti a cessare comportamenti altamente pericolosi, proveniente dal nostro Comando di bordo”.

Tra le 56 persone soccorse a bordo della nave Mare Jonio vi sono una donna e diversi minori. Le nazionalità presenti sono Bangladesh, Siria (curdi), Egitto e Camerun.

Intanto, un nuovo sbarco ha interessato la città di Pozzallo. Un barchino in vetroresina, con trenta migranti a bordo, è stato intercettato a largo di Portopalo di Capo Passero alle prime dell’alba. Sono già giunti a Pozzallo e sistemati dentro l’hotspot portuale. A condurre le operazioni una motovedetta della Guardia di Finanza.

I primi caldi non promettono nulla di buono. Dalle informazioni che circolano sui social, pare che più di 2000 persone sono ferme, in attesa di fare la traversata, sulle coste libiche e tunisine. È iniziata “ufficialmente” la stagione degli sbarchi.

Salva