Solidarietà. Ragusa calcio, visita presso Pediatria del GPII

Il sorriso dei bambini. La gioia negli occhi di chi sta giocando la partita più importante, quella contro la malattia, e che troppo presto ha dovuto imparare a combattere e a non mollare, sostenuto dalla forza della propria famiglia e dalle cure amorevoli dei sanitari dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

A regalare un attimo di allegria ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino sono stati i calciatori del Ragusa Calcio che, in questi giorni, hanno fatto visita ai ragazzi portando in dono numerose uova di Pasqua.

Un’iniziativa, quella promossa dalla società azzurra, con la presenza dei calciatori Giovanni Romano, Alessio Cardinale e Vincenzo Tuccio.

I quali sono stati accompagnati, anche, dal tecnico della prima squadra Giovanni Ignoffo, dal direttore marketing Davide Lo Magno, dal team manager Gianmarco Puglisi e dal responsabile della comunicazione social Antonio Rapisarda. I calciatori si sono intrattenuti con i piccoli pazienti, felici di conoscere dal vivo i loro beniamini.

Per i bambini selfie e momenti di divertimento. Una mattinata di festa per i più piccoli, ma che si è rivelata di grande arricchimento soprattutto per i calciatori che non hanno nascosto l’emozione per la forza d’animo dei piccoli e la loro voglia di affrontare con il sorriso e la determinazione le difficoltà incontrate nella loro giovane vita. Un insegnamento da portare sempre con loro, dentro e fuori dal campo.

Salva