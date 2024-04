Monterosso Almo. Spento incendio a Tre Sirilli

Un vasto incendio si è sviluppato lunedì pomeriggio in contrada Tre Sirilli nel tratto della statale Monterosso Almo / Vizzini . Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono state quasi sicuramente di origine dolosa. Sono prontamente intervenuti sia i Vigili del Fuoco che gli uomini dei Rangers Europa di Monterosso Almo come Protezione Civile. Il fuoco è divampato per tutto il pomeriggio ed è stato spento in serata grazie anche all’abbassamento della temperatura abbastanza rigide, soprattutto al calar del sole. Nessun danno a persone. Andati in fumo tratti di macchia mediterranea.



Nelle foto di Giovanni Bucchieri alcuni momenti dell’intervento dei Rangers.

Salva