Enna: Camion si ribalta sulla A-19. Chiuse le carreggiate

È stata chiusa su entrambe le carreggiate l’autostrada A-19 Palermo – Catania, perché un camion si è ribaltato per cause ancora da accertare. A comunicarlo l’Anas che ha diramato una nota con la quale avvisa gli automobilisti della chiusura del tratto autostradale interessato in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 119,400. L’incidente si è verificato all’interno di un’area di cantiere. Sul posto le Forze dell’ordine per cercare di gestire al meglio la viabilità, e alcune squadre Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Salva