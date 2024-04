Comiso. Realizzazione strada Pagoda, al via i lavori

Il 6 aprile saranno inaugurati i lavori per la realizzazione della strada che porta alla Pagoda della Pace grazie anche al contributo economico del Comune di Comiso. Soddisfazione da parte dell’amministrazione Schembari.

“ A nome dell’amministrazione comunale tutta,- dichiara l’assessore Dante Di Trapani – io e il sindaco ci compiaciamo e accogliamo con grande gioia la realizzazione della nuova stradella che, da contrada Canicarao, arriverà fino alla Pagoda della Pace e parteciperemo all’inaugurazione che si terrà il 6 aprile 2024 alle ore 11.30. con la realizzazione di questa stradella – continua l’assessore Di Trapani – si chiude una querelle cominciata lo scorso anno che ha reso molto difficoltoso l’accesso al luogo di culto da parte di turisti e devoti, oltre a creare grossi problemi al Monaco Buddista Gyosho Morishita, residente lì dagli anni ’80, e cittadino onorario della nostra città dal dicembre 2018. Siamo sempre stati accanto alla battaglia del comitato pro Pagoda e lo abbiamo affiancato come garantito sin dal primo momento, anche attraverso atti pubblici, quali la delibera 375 del 12/2023, che ha determinato un contributo di € 5.000,00 che il comune di Comiso ha erogato per la costruzione di questa stradella, non solo per restituire alla pubblica fruibilità questo luogo simbolo di fratellanza tra i popoli e conosciuto in tutto il mondo, ma anche per tutelarne il valore storico e sociale”.

