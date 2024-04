Raggiunto accordo per il rinnovo del Ccnl commercio e terziario

L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Ccnl commercio e terziario: previsti aumenti in busta paga da aprile, bonus una tantum a luglio e incremento delle indennità. “Tale contratto – è chiarito dall’Ebt – viene esteso anche ai lavoratori dei settori del marketing operativo, del dark store (i magazzini dei negozi online) e dei centri di assistenza fiscale. Sono centinaia, in provincia, i lavoratori e le lavoratrici che riceveranno un aumento sullo stipendio grazie al rinnovo del Ccnl Commercio e Terziario 2024. Dal punto di vista economico, le novità sono tre: aumento dello stipendio (pari a 240 euro per il quarto livello) comprensivo di quanto già riconosciuto con il protocollo straordinario del dicembre 2022 (con i primi 70 euro riconosciuti con la busta paga di aprile); bonus una tantum da 350 euro a risarcimento della “vacanza contrattuale” (i primi 175 euro pagati a luglio 2024, e il restante importo a luglio 2025); indennità annua della clausola elastica del part-time in aumento da 120 a 155 euro”.

Per quanto riguarda gli altri punti normativi salienti: viene rafforzata l’assistenza sanitaria integrativa; è previsto un potenziamento dei congedi parentali e degli strumenti di protezione sociale per le donne vittima di violenza; ribadita la centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori. Sono poi state cambiate le classificazioni dei lavoratori e dei profili professionali, con l’introduzione di nuove figure che vadano a recepire i cambiamenti tecnologici degli ultimi anni. Infine, è stata modificata la normativa relativa al contratto a tempo determinato: in particolare, la proroga senza causale fino a 24 mesi è possibile solo fino alla fine di quest’anno. I contratti avranno vigenza triennale, dall’1/04/2024 al 31/03/2027. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt allo 0932.622522.

Salva