Santa Croce. Arrivano nuove colonnine ricarica autp elettriche

Un passo avanti nell’ambito della mobilità sostenibile. Sono in fase finale di installazione a Santa Croce Camerina, da Enel X Way, sette nuove colonnine di ricarica per i mezzi elettrici. Si tratta di colonnine di ultima generazione e in grado di poter effettuare una ricarica completa del mezzo in tempi brevissimi. “Crediamo fortemente nella mobilità sostenibile, che fa parte integrante del nostro programma politico per una città più pulita da inquinamento atmosferico e acustico, promuovendo un ambiente urbano più pulito e salubre per i nostri cittadini. In questo senso – commenta il sindaco Peppe Dimartino – abbiamo subito accolto la richiesta di Enel X Way, nell’ambito di una linea di finanziamento Pnrr, per la realizzazione degli impianti di ricarica, e a breve renderemo la ricarica dei veicoli elettrici più accessibile e alla portata sia dei residenti sia dei tanti turisti che vengono nei nostri luoghi e che, proprio da qui alle prossime settimane, aumenteranno in maniera considerevole. Questo servizio non solo sostiene i residenti che già possiedono veicoli elettrici, ma mira anche ad incentivare una transizione graduale verso la mobilità sostenibile per un numero sempre maggiore di persone. Inoltre, l’installazione delle colonnine elettriche rappresenta un’opportunità per promuovere il turismo sostenibile, incoraggiando i visitatori a optare per veicoli a emissioni zero durante il loro soggiorno nella nostra città e nelle nostre borgate marinare”. Le colonnine si trovano in Corso Mediterraneo, Via degli Atleti, Via Foscolo, Via Ortigia, Via Veli e Via XXIV Maggio. “Si tratta – conclude il primo cittadino – di un’iniziativa a costo zero per il nostro Comune e che rende Santa Croce un esempio di innovazione e di progresso ambientale; ringrazio gli uffici comunali per aver seguito l’iter di installazione. A breve ci sarà quindi un nuovo e moderno servizio per la cittadinanza”.

