Occupiamoci di… Professionisti e disoccupati si incontrano

Mercoledì 3 aprile si è svolta presso il salone della chiesa di San Luca a Modica la consueta assemblea d’inizio mese del gruppo Occupiamoci di… in cui si sono confrontati i professionisti del lavoro con i disoccupati provenienti da diverse parti della provincia di Ragusa.

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore Filippo Corvo, che ha commentato gli ultimi dati Istat relativi al mese di febbraio sull’occupazione in Italia che è aumentata dello 0,2% pari a 41 mila unità in più rispetto al mese precedente, tuttavia se da una parte cresce l’occupazione dipendente dall’altra scende il lavoro autonomo sintomo che fare impresa sta diventando sempre più difficile.

Subito dopo è intervenuto il musicista Umberto Nerini che ha parlato di come ha iniziato la sua professione fatta di diversi sacrifici e che lo hanno portato oggi a gestire una scuola di musica, poi ha invitato i presenti a diffidare di quei talent show che fanno vedere le cose molto semplici per fare carriera.

Irene Floridia del gruppo Alleanza Assicurazioni ha raccontato dei suoi primi passi nel mondo finanziario ed assicurativo iniziato quasi per gioco e di come oggi sia diventata una che crede nella carriera in un settore sempre più in evoluzione, anche lei ha ribadito l’importanza della formazione.

La giovane Matilde Rizza dell’Azienda agricola “Rizza Alberto – fattoria Cava Cugno” di Modica, ha fatto un’offerta di lavoro, l’azienda infatti è alla ricerca sia di personale per accudire gli animali (mucche e bufale) sia di camerieri e aiuto-cuochi in vista dell’imminente stagione estiva, già alcuni disoccupati presenti all’assemblea si sono candidati.

Marzia Modica del gruppo immobiliare Coldwell Banker, ha parlato di come ha iniziato la sua carriera lavorativa, è stato proprio durante una delle assemblee del gruppo Occupiamoci di… che ha conosciuto gli attuali datori di lavoro, ha invitato i presenti a non arrendersi alle prime difficoltà lavorative e di essere tenaci.

Carmela Caccamo e Rina Di Grandi impiegate del Centro per l’Impiego di Modica hanno parlato di come l’ufficio opera per fare incontrare la domanda con l’offerta di lavoro e che non si rivolge solo ai disoccupati ma anche alle aziende inoltre hanno ribadito l’importanza dell’iscrizione al portale Silav Sicilia illustrando le procedure di accesso.

Giorgio Agosta, fondatore dell’associazione “Salvuccio Agosta”, ha trattato il tema della solidarietà e ha illustrato ai presenti come in questi giorni sia impegnato, ad organizzare l’evento “Famiglia – Lavoro – Giovani” che si terrà il prossimo 19 aprile nella chiesa di S. Giorgio a Modica in cui interverranno diversi imprenditori locali e non solo e ha invitato tutti a partecipare.

Il prof. Nunzio Lauretta e la dott.ssa Loredana Puccia del Centro Studi Universitari “Federico II” hanno parlato dell’importanza della formazione in qualsiasi ambito e di come spesso alla teoria vengano assegnate troppe ore rispetto alla pratica anziché camminare di pari passo per sperimentare sul campo quanto si è appreso nelle aule.

Aurelio Tumolo, uno dei cofondatori del gruppo oggi dipendente Inps, ha illustrato i vari concorsi in scadenza invogliando i presenti a partecipare e a non arrendersi alle prime difficoltà.

Al termine del lungo pomeriggio, i ragazzi del gruppo Occupiamoci di… hanno ringraziato i partecipanti e hanno dato appuntamento ai presenti per i Tavoli di lavoro in programma mercoledì 10 aprile alle ore 16 sempre nel salone parrocchiale della chiesa di San Luca a Modica.

Salva