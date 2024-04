Palermo: Manager della sanità, ritarda ancora l’investitura

Sono già trascorsi due mesi dalle nomine dei manager individuati dal governo regionale per guidare le aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia. Ma di fatto, non è ancora arriva l’investitura ufficiale della Giunta regionale. La situazione però potrebbe anche avere risvolti diversi, poiché sono state presentate tre richieste di accesso agli atti della selezione. Certo è che i tempi potrebbero allungarsi, visto che nemmeno la Commissione Affari istituzionali, dopo aver verificato tutta la documentazione dei prescelti, ha espresso alcuna decisione, lasciando così ad altri o al cosiddetto silenzio – assenso la “patata bollente”. Qualcuno dal Palazzo si lascia scappare che la scelta è stata forse troppo prematura, magari era il caso di aspettare prima le elezioni europee e poi scegliere. Resta comunque il fatto che la nomina ufficiale non arriva e si potrebbe paventare una complicazione alla luce delle tre richieste di accesso agli atti. Sta di fatto che il tempo corre veloce, le elezioni europee sono alle porte e le nomine dovranno essere ratificate entro 45 giorni prima del voto per Bruxelles, altrimenti tutto slitterebbe a dopo le elezioni e questo potrebbe complicare ulteriormente le cose di questa storia che si sta portando troppo per le lunghe.

