Auto abbatte palo sulla Modica-Scicli. Strada chiusa per due ore

Una Mercedes si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica nel tardo pomeriggio di ieri sulla Sorda-Scicli, in Contrada Spana. Il palo si è inclinato rischiando di finire sui veicoli in transito. Illeso il conducente anche se la polizia locale di Scicli e Modica hanno douto chiudere l’arteria che collega le due città per quasi tre ore, il tempo di rimuovere il palo. La Mercedes classe C station wagon era guidata da un uomo.

(foto Franco Assenza).

