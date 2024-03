Modica. Non è mai troppo tardi per dire: “I speak english”

Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco ed apprendere qualcosa di nuovo. Anche fosse una lingua straniera come l’inglese, la lingua internazionale per eccellenza. Ed è così che presso il centro sociale di Frigintini si è formata una classe molto particolare, formata da una ventina di alunni “over” (70 e 80 per la maggior parte) che hanno deciso di mettersi in gioco e studiare l’inglese. Complice probabilmente il viaggio che lo stesso centro ha organizzato lo scorso novembre a Parigi, negli studenti sono sbocciati l’amore per l’inglese e la voglia di ripetere un’esperienza di viaggio simile in futuro. Con una differenza: questi “ragazzi” vogliono capire quello che viene detto intorno a loro e, soprattutto, vogliono farsi capire. Così l’assistente sociale Giovanna Stracquadanio, colei che organizza la vita quotidiana del Centro Sociale in ogni suo aspetto, si è messa in moto ed ha messo in piedi il primo corso di inglese per over 70 del Centro Sociale di Frigintini. Grazie alla collaborazione della professoressa Roberta Cordeschi, docente di lingue presso il Liceo Linguistico Verga di Modica, ogni martedi pomeriggio l’aula magna della struttura comunale diventa “british”. Gli studenti hanno chiaramente cominciato dalle basi ma la volontà è tanta, così come l’impegno che mettono nella pronuncia. Un esempio sicuramente da seguire per tanti studenti delle nostre scuole superiori che spesso vedono nell’inglese un nemico ostico da combattere e non da sfruttare a loro favore.

