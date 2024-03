Duplice omicidio tra gli agrumeti di Lentini: ergastoli

La Corte d’Assise d’Appello di Catania ha confermato la condanna all’ergastolo per Giuseppe Sallemi e Luciano Giammellaro, i due guardiani di agrumeti coinvolti nel duplice omicidio avvenuto il 9 febbraio 2020 nelle campagne di Lentini, tra Catania e Siracusa. Furono uccisi a fucilate Massimo Casella e Agatino Saraniti e fu ferito Gregorio Signorelli, tutti catanesi. I tre erano andati nei terreni della Piana per “raccogliere arance”, ma poi furono visti e le cose precipitarono.

I due furono trovati morti tra i campi dai parenti dopo che Signorelli la notte prima era riuscito a salvarsi per miracolo. Il ladro di agrumi, infatti, arrivò al pronto soccorso del Garibaldi di Catania con una ferita causata da un colpo di fucile. E quando si risvegliò diventò il testimone chiave dell’indagine condotta dalla squadra mobile che portò prima all’arresto e poi al processo dei due guardiani. La Corte d’Assise di Siracusa condannò i due all’ergastolo: Sallemi per il duplice omicidio e il tentato omicidio e Giammellaro per l’omicidio del giovanissimo Saraniti. Chiamato da tutti ‘u picciriddu’.

La Corte ha anche condannato i due imputati a pagare le spese legali affrontate dalle parti civili costituite.

Salva