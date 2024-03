Trapani: Un brutto episodio di Razzismo in un agriturismo

Ancora un episodio di razzismo, stavolta è successo in un agriturismo a Trapani, dove alcuni clienti, dopo aver visto che a servire ai tavoli era un cameriere di colore, hanno chiesto di non essere serviti da lui. A sentire quelle parole, i titolari sono rimasti basiti, da noi hanno scritto in un post – “Chi non ha piacere di essere servito da Amza, un nostro instancabile lavoratore e collaboratore di sala, garbato e gentile, non sarà il benvenuto. Da noi, continua il post, l’accoglienza e l’inclusione è un modo di pensare e di vivere”, anche perchè il rispetto non ha colore.

