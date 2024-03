Convivio Jazz Factory di scena al Garibaldi di Modica

Il jazz e l’amore, il ritmo e i versi! Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica va in scena Convivio Jazz Factory con “𝐌𝐢𝐧𝐠𝐮𝐬”, libero adattamento drammaturgico di Uccio Di Maggio che nasce dalla lettura dei libri “Beneath the Underdog” e “Tonight at Noon”, due testi su Charles Mingus, uno dei più straordinari musicisti e compositori della storia del jazz! Con la voce di Carmela Buffa Calleo e con i brani eseguiti dal vivo dal Convivio Jazz Ensemble (Gianpiero Fronte al sax alto, Sergio Battaglia al sax tenore, Giuseppe Guarrella al contrabbasso, Peppe Scucces alla batteria), inTeatro si narrerà 𝑢𝑛’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑’𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑗𝑎𝑧𝑧! Organizzazione Convivio Food Devotion e Fondazione Teatro Garibaldi.

Salva