Agenzia delle entrate: in arrivo Maxi concorso

Pronto un maxi concorso per l’Agenzia delle entrate riscossione. Saranno circa 1500 i nuovi dipendenti che entreranno entro il 2026 nel suo organico. Il concorso servirà a colmare il deficit di personale e a intensificare le operazioni di gestione fiscale su scala nazionale, in risposta alla crescente necessità di rafforzare le misure contro l’evasione fiscale. L’obiettivo è quello di potenziare la lotta all’evasione fiscale e renderla più efficace. Quest’anno, l‘agenzia ha già recuperato circa 24,7 miliardi di euro. I candidati saranno selezionati attraverso un processo di concorsi e selezioni pubbliche, che prevede anche l’uso di graduatorie preesistenti. Il primo grande concorso, previsto per maggio 2024, offrirà 470 posizioni focalizzate sulle direzioni regionali, segnando l’inizio di un periodo triennale di rinnovamento per l’Agenzia delle Entrate. Le selezioni saranno fatte tramite un attento processo di selezione, che include esami e potenziali collaborazioni con enti esterni. I bandi di concorso saranno accessibili sulla pagina ufficiale dell’agenzia.

