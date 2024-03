Modica, dopo 70 anni ritrova corrispondenze di nonno-giornalista

Dopo circa 70 anni, esattamente 69, ritrova alcune corrispondenze del nonno-giornalista. E’ accaduto al Mercatino dell’usato di oggi a Modica, a Fabio Lorefice. “Sono molto felice di aver ritrovato oggi alcune corrispondenze indirizzate a mio nonno Vincenzo Lorefice, inviate da La Tribuna del Mezzogiorno, la Gazzetta del Sud, l ‘Isola e anche una lettera da parte dell’ Accademia per le Arti, Lettere, Scienze e Cultura di Roma. Non so come erano finite a Catania”.

Vincenzo (1914-1977) oltre ad essere stato giornalista-pubblicista per queste testate e molte altre (Ora del Popolo, Corriere di Sicilia), fu anche cronometrista ufficiale della FIGC.

“Lo immagino allo stadio – aggiunge il nipote – seduto con un fazzoletto bianco in testa e gli occhiali scuri in quelle calde domeniche del dopoguerra, intento a seguire le azioni del Modica contro il Canicattì, il Milazzo, la Termitana, l’Akragas, il Ragusa, partite davvero infuocate.

La vita era tornata alla “normalità”, e attraverso lo sport e il calcio in particolare, gli italiani cercavano di dimenticare, seguendo e tifando i loro beniamini. Anche per mio nonno fu così, ma egli scelse di “dimenticare” scrivendo”.

