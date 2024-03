Attentato terroristico a Mosca…l’opinione di Rita Faletti

foto: Tass

Ieri sera, un commando di almeno cinque persone, in tuta mimetica e armi automatiche, ha fatto irruzione nella Crocus City Hall, una sala concerti nella periferia est di Mosca. A volto scoperto, i membri del commando hanno eliminato le guardie di sorveglianza e iniziato a fare fuoco e lanciare bombe incendiarie mentre gli spettatori cercavano scampo nei piani superiori e sottostanti dell’edificio, che nel frattempo veniva avvolto dalle fiamme. Il piazzale adiacente si è presto riempito di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti nel giro di un’ora a domare il fuoco. Mosca ha parlato di attacco terroristico e Medvedev non ha escluso che dietro la tragedia ci siano gli ucraini. Kyiv ha subito negato ogni coinvolgimento, lo stesso hanno fatto i gruppi russi filo ucraini che hanno compiuto vari attacchi contro obiettivi della Federazione. Anche l’ambasciata americana a Mosca ha confermato l’estraneità di Kyiv. Era stata proprio l’ambasciata americana, qualche giorno fa, ad avvertire di non frequentare luoghi affollati per la possibilità di attentati, ottenendo da Putin il commento di chi, conoscendo la propria inaffidabilità, non riesce a considerare affidabili gli altri: “una provocazione”, ha detto il capo del Cremlino, per creare allarme nella società russa. L’allerta americana era arrivata ore dopo che i servizi di sicurezza russi avevano dichiarato di aver sventato una sparatoria contro una sinagoga pianificata dal braccio afghano dello Stato islamico, l’Isis Khorasan. La tragedia al Crocus ricorda l’assedio del teatro Dubrovka di Mosca nel 2002, dove furono sequestrati e tenuti in ostaggio 850 civili da parte di un gruppo di 40 militanti armati ceceni. L’assedio durò più di due giorni e si concluse con la morte di 129 ostaggi, uccisi da un agente chimico introdotto nel sistema di ventilazione dalle forze speciali russe Specnaz. Fu aperta un’inchiesta per stabilire le responsabilità del blitz, la dinamica dei fatti e il tipo di agente chimico usato. Nel 2007 arrivò la notizia che l’indagine era stata sospesa. E’ facile immaginare perché e chi si era voluto o dovuto salvare. Tornando alla tragedia di ieri sera, i morti accertati sono una quarantina e i feriti circa 145. Riguardo i terroristi, gli agenti della Rosgvardia sono entrati al Crocus per cercare di catturarli. Uno di essi pare sia stato preso, benché al momento della cattura non indossasse la parte alta della mimetica, facendo sorgere il dubbio che non facesse parte del commando. Sorprendentemente tempestivo l’intervento di Peskov, che per la prima volta ha parlato di guerra sdoganando un termine vietato. Il portavoce del Cremlino lo ha fatto intenzionalmente, con la motivazione che l’operazione speciale è diventata una guerra da quando l’alleanza occidentale ha iniziato a supportare Kyiv. “La Russia è sotto attacco”. Se così fosse, non si capisce come mai l’avvertimento di un attentato, l’assalto alla sinagoga sventato dalla polizia e gli attacchi di droni e missili ucraini nella regione di Belgorod non siano serviti a rafforzare la sicurezza interna e organizzare una difesa più efficace del territorio russo. Forse, dietro la scelta di usare la parola “guerra”, ora che le presidenziali si sono concluse con la vittoria plebiscitaria di Putin, c’è la certezza che nuove mobilitazioni per concentrare ogni sforzo nella conquista di Kharkiv, saranno accettate di buon grado dalla popolazione.

Salva