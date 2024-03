Giarratana. In Assise il processo sull’omicidio Dell’Albani

Si è concordato di chiedere l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutte le intercettazioni di conversazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari: non sarà quindi necessario trascriverle mediante perizia, ma verranno semplicemente acquisite alla prossima udienza, il 23 aprile, le trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. La difesa dell’imputato ha reiterato la richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. Il pm e le parti civili si sono opposti, facendo notare come il Gup di Ragusa, la respinse osservando che nulla in atti, neanche la stessa consulenza tecnica difensiva, lascia residuare il sospetto che l’imputato potesse essere privo, anche solo parzialmente, della capacità di intendere e di volere allorquando commise il delitto. Il difensore ha comunicato che Barresi seguirà il processo mediante videocollegamento dal carcere.