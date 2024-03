Modica: Un corteo in ricordo della vittime della mafia

Oggi, numerosi studenti di Modica hanno voluto ricordare con un corteo, le della vittime della mafia, per non dimenticare. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Libera, il cui referente a Modica è Francesco Rendo: “Abbiamo scelto Modica Alta per manifestare – ha detto Rendo– perché riteniamo questa parte di Modica trascurata rispetto al resto della città. Per questo abbiamo pensato di cominciare da un’area ai margini per far sentire la nostra voce”. A questa iniziativa sono stati coinvolti gli istituti secondari di secondo grado Principi Grimaldi, Verga, Galilei-Campailla e, fra gli Istituti Comprensivi di primo grado, solo le classi terze dell’Istituto “Carlo Amore” e Piano Gesù. La mafia esiste e non va presa sottogamba, purtroppo si è ancora una volta riorganizzata e continua a fare affari. Bisogna alzare la testa e non abbassare mai la guardia, soprattutto nel rispetto di chi ha combattuto per contrastarla e ci ha rimesso la vita. Il corteo, partito da Modica Alta, passando per il collegio e l’oratorio dei Salesiani, per poi raggiungere il piazzale Padre Basile, ex Foro Boario, dove ha sede l’Associazione Crisci Ranni.

