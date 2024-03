Ragusa. Il riciclo parte da una corretta differenziata: impariamo a farla al meglio

Continua il progetto Differenziamo Ragusa 2024 promosso dagli Assessorati all’Ambiente e alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa in collaborazione con l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano E.C. Sas. Un’iniziativa nata per sensibilizzare i più giovani sulla corretta separazione dei rifiuti e tramite loro tutte le famiglie, le associazioni, la comunità, ai valori della tutela ambientale.

Nei mesi scorsi il gruppo di lavoro dell’Ufficio Ambiente, in particolare l’architetto Rosario Scillone e la funzionaria Antonella Schininà, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso, ha incontrato le scuole del territorio, più di 500 alunni, sensibilizzando le classi della scuola primaria di I grado e secondaria di I grado a differenziare bene per riciclare meglio.

L’Amministrazione vuole quindi rivolgere un plauso agli addetti ai lavori che con la loro professionalità sono riusciti a coinvolgere diverse scuole del territorio di Ragusa quali Cesare Battisti, Quasimodo, Elementare di Ibla, San Giacomo, Mariele Ventre, Palazzello, Blangiardo, F.lli Grimm, Paolo Vetri, Vann’Antò e Ecce Homo.

Durante i mesi di marzo e aprile si svilupperà la seconda fase del progetto, con le Giornate ecologiche che vedranno protagonisti gli studenti e le associazioni che supportano l’evento come Ragusa Attiva, Plastic Free, Direzione Ragusa, Enalcaccia Pt, Fondazione Sorella Natura.

La prima giornata ecologica sarà il prossimo 26 Marzo con una passeggiata in Centro Storico superiore dalle ore 9 alle ore 12, il 12 aprile a Ragusa Ibla, il 26 Aprile in periferia con il sostegno della Tecla srl McDonald’s Ragusa.

L’ultima fase del progetto prevede un concorso a premi, sempre per le scuole. La premiazione, in programma per il mese di maggio, regalerà a un massimo di 100 studenti la possibilità di una visita istruttiva all’Ecomac Smaltimenti srl di Siracusa, così da comprendere tutte le fasi del riciclo dei rifiuti.

