Rischia di saltare la festa di San Giorgio a Ragusa, visto che non è stata inserita nel calendario liturgico. Si è ancora in attesa di conferma dal Vaticano, se San Giorgio è anche Patrono della Città, oppure lo è solo San Giovanni. In attesa di conferma o meno, il comitato organizzativo sta valutando l’ipotesi di rinunciare all’organizzazione dei festeggiamenti. Certo è, che in questo clima di incertezza i tanti fedeli cominciano a sentirsi traditi e fortemente amareggiati. Se davvero la festa dovesse saltare, sarebbe un vero problema per la città, ma anche per i tanti turisti, che aspettano di assistere a questo evento storico. Intanto, il Vescovo di Ragusa Mons. Giuseppe La Placa, dal canto suo, pur non avendo ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte del Dicastero, si era impegnato in prima persona a perorarne la causa. Ma a tutt’oggi, nessuna buona nuova.

