Celebrazione eucaristica Vescovo di Ragusa presso l’aeroporto

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha celebrato ieri una funzione religiosa all’interno dell’aeroporto Pio La Torre di Comiso, raccogliendo l’invito per uno scambio di auguri in vista della Pasqua. Durante l’omelia, non è passato inosservato l’appello affinché questa struttura possa «volare alto con tutte le sue ali», auspicando sia il necessario potenziamento del servizio di trasporto passeggeri che l’avvio del servizio cargo. Parole che hanno sicuramente attirato l’attenzione di tutti e suscitato anche l’entusiasmo della sindaca Maria Rita Schembari presente alla celebrazione: «Sono felicissima di questa posizione, espressa da una voce autorevole del nostro territorio come quella di monsignor Giuseppe La Placa che ormai abbiamo adottato e sentiamo nostro a tutti gli effetti».

