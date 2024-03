Alessandro Minardo, anestesista modicano in missione in Iraq

“Spostare ogni giorno l’orizzonte un po’ più in là: è questo concetto che ogni giorno mi dà la grinta e la passione per affrontare le giornate, sia nella vita personale che professionale”. Lo dice Alessandro Minardo, modicano, anestesista al “Gemelli Isola” di Roma, che ha deciso di mettersi in gioco e di mettere a disposizione le sue conoscenze, lo hanno portato a partire per una missione in Iraq con Emergenza Sorrisi, un’ Organizzazione Non Governativa che si occupa di operazioni chirurgiche per bambini affetti da malformazioni del volto, labbro leporino, palatoschisi, sequele di ustioni e ferite da guerra, in paesi a risorse limitate, in cui queste problematiche rappresentano non solo un limite funzionale a compiere alcuni movimenti o svolgere alcune attività quotidiane, ma spesso sono un vero e proprio stigma sociale, che andrebbe a compromettere il loro futuro, già incerto per le condizioni politiche e sociali del paese.

“Col nostro intervento questi bambini – spiega il dottor Alessandro Minardo – hanno l’opportunità di essere considerati “normali”, di mostrare il sorriso che prima non erano mai riusciti a fare. Quel sorriso è il coronamento di tutto il nostro impegno. Mai avrei potuto immaginare da bambino che quel paese di cui sentivo parlare ogni giorno al telegiornale per la guerra, quella città,

Nassiriya, nota per la strage del 2003 dove persero la vita 19 italiani, mi avrebbero un giorno accolto e offerto la loro grandissima ospitalità. Nonostante le energie dispiegate, paradossalmente è stata una rigenerazione personale. Una parola araba che abbiamo utilizzato moltissimo in quei giorni è “NEFES”, respiro. È quello che dicevamo ai bambini per fare respirare loro il gas anestetico che li avrebbe addormentati e avrebbe permesso poi di risvegliarsi con la possibilità di sorridere. NEFES è quello che questa missione è stata per me, un respiro di vita”.

Salva