A Ispica evento LILT Ragusa per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Grande partecipazione all’incontro del 16 marzo a Ispica promosso da LILT di Ragusa in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica LILT.

L’attività di prevenzione svolta dalla LILT tra gli argomenti al centro del confronto con i medici curanti. L’evento si è svolto nel prestigioso salone della Società di Mutuo Soccorso Operaio presieduto da Natale Corallo. Hanno partecipato il sindaco Innocenzo Leontini, Carmelo Lauretta in rappresentanza dell’ASP, la Presidente Fidapa di Ispica Lorenza Coraggioso, il presidente dell’Avis locale Alfredo Zocco.

Nel corso del pomeriggio è stato anche offerto ai presenti una bottiglietta LILT di oliva EVO, elogiato per le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali nell’ambito della dieta mediterranea da Maria Chiara Medici, specialista in nutrizione e volontaria LILT.

Ad entrare nel merito di diagnosi e trattamenti del tumore al seno sono stati Anna Corallo e Marco Ambrogio, Direttore dell’UOSD di Chirurgia Senologica dell’ASP di Ragusa. La Presidente LILT Ragusa, Maria Teresa Fattori, ha invece sollecitato i presenti a manifestare la propria disponibilità a gestire e coordinare l’ambulatorio di prevenzione LILT, sito presso la Sezione Avis di Ispica dove a breve sarà possibile effettuare visite senologiche con Daniela Pluchino, Medico Chirurgo Senologo dell’Ospedale Giovanni Paolo di Ragusa, consulenze nutrizionali con Maria Chiara Medici e, non appena verrà consegnato il videodermatoscopio, anche la mappatura dei nei.

A conclusione della manifestazione, la Ditta di parrucchieri Cilia di Ispica ha consegnato numerose ciocche di capelli donate dalle loro clienti e destinate alla raccolta LILT finalizzata alle parrucche per le donne sottoposte a chemioterapia nel reparto di Oncologia di Ragusa.

