Morto il pozzallese Joe Barone, DG della Fiorentina

È arrivata, purtroppo, la notizia che tutti temevano. All’età di 58 anni, li avrebbe compiuti domani, mercoledì, è morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina dal 2019. Il direttore generale viola è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito all’arresto cardiaco che lo ha colpito nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo. Lascia la moglie Camilla, i quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, oltre al piccolo nipotino che porta il suo nome. Lascia la società, di cui era il vero e proprio motore quotidiano.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina:

Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.

Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.

Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.

I funerali di Joe Barone si terranno venerdì pomeriggio in chiesa Madre, a Pozzallo.