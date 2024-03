Sicilia, un’estate ricca di appuntamenti musicali: Gazzè, Ranieri, Venditti, De Gregori

La stagione primavera-estate 2024 si preannuncia ricca di concerti. Tra i numerosi appuntamenti musicali che si svolgeranno in tutta la Sicilia, a cura di Puntoeacapo e Shake.it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, troviamo: Massimo Ranieri, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Max Gazzè.

Andiamo con ordine.

Massimo Ranieri fa tris in Sicilia e annuncia un nuovo appuntamento che si aggiunge ai due live già in programma per l’estate 2024 di “Tutti i sogni ancora in volo”.

Dopo le tappe e il successo riscosso nei teatri più prestigiosi di tutta Italia, il progetto artistico dell’artista, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, proseguirà infatti il suo viaggio musicale anche nelle location estive con tre date: 23 agosto al Teatro Greco a Tindari, 25 agosto alla Villa Bellini di Catania e il 26 agosto al Teatro Verdura di Palermo.

Antonello Venditti celebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” con un grande progetto live: “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”.

Uno spettacolo imperdibile che arriverà in Sicilia con due date in programma per l’estate 2024: 29 agosto alla Villa Bellini di Catania e 31 agosto al Velodromo P. Bosellino a Palermo.

“Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale.

Francesco De Gregori, a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate tornerà in concerto con la sua band, portando la sua musica in tutta la penisola. Il tour farà tappa in Sicilia con tre date appena annunciate: 1 agosto alla Villa Bellini di Catania, 3 agosto alla Scalinata della Cattedrale a Noto, 4 agosto al Teatro Verdura a Palermo.

Max Gazzè arriva in Sicilia col suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, prosegue il suo percorso in location prestigiose e suggestive, facendo tappa nell’isola il 17 agosto sulla Scalinata Piazza Municipio a Noto.

