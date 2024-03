Pallamano: l’Andimoda Ragusa battuta in casa dall’Alcamo

Ancora una sconfitta per l’Andimoda Ragusa nel campionato di pallamano maschile di Serie B. Il sette allenato da Salvatore Russo è stato costretto a cedere le armi, questa volta, dinanzi al pubblico amico, al cospetto di un Alcamo apparso più grintoso e determinato. E’ finita 24-38. In realtà, i ragusani sono riusciti a reggere botta per i primi quindici minuti. E tutto ciò malgrado il consistente rimaneggiamento della formazione. Il team si è battuto come un leone facendo girare tutta la rosa a disposizione, compresi i quattro under 15 convocati da Russo i quali, malgrado la difficile impresa, non si sono tirati indietro. Si tratta di Gianluca Modica, Nicolas Maltese, Stefano Biazzo e Francesco Bonfanti per i quali si prospetta un futuro molto interessante in questa disciplina. Buone le parate, a sprazzi, del portiere Carbone. “Abbiamo cercato di reggere il confronto con il più quotato Alcamo – sottolineano dall’Andimoda Ragusa – poi, naturalmente, a fare la differenza è stata l’impossibilità di potere contare sulla cosiddetta panchina lunga. E, quindi, venendo a subentrare la stanchezza, siamo stati costretti a cedere spazi agli avversari i quali si sono fatti sotto in maniera veemente. Più di così, però, non potevamo fare. E siamo stati costretti a incamerare l’ennesima sconfitta di questa difficile fase della stagione”. Intanto, già domani, a Scicli, sarà tempo di derby ibleo per l’Andimoda che alle 19,30 andrà a marcare visita sul parquet del Social Club.

